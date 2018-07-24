На заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не пустили журналистов и жалобщиков

Заседание КДКП, которые должны быть открытыми для общественности за исключением случаев рассмотрения материалов, содержащих государственную тайну, сегодня закрыто для представителей СМИ.

На заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) не пустили журналистов и жалобщиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КДКП рассматривает жалобу начальника Департамента спецрасследований (ныне Управление специальных расследований Генпрокуратуры - УНИАН) Сергея Горбатюка на действия одного из прокуроров Департамента спецрасследований с фамилией Николаев.

Кроме того, на этом заседании комиссия также должна рассмотреть жалобу одного из обвиняемых по делам Майдана одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД, а ныне начальника Управления общественной безопасности Национальной гвардии Владимира Гриняка. Он пожаловался на действия следователя и прокурора Департамента спецрасследований ГПУ.

На заседание хотели попасть журналисты. Однако без объяснения причин была выключена трансляция заседания в коридор, а также закрыты двери в зал заседаний.

Представители СМИ вызвали полицию в связи с недопуском на заседание КДКП. Следственно-оперативная группа задокументировала этот факт и уехала.

В настоящее время ситуация не изменилась: заседание проходит в закрытом режиме.

Жалобы рассматриваются уже около двух часов.