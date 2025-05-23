Сейчас в стране находятся около 28 тысяч военных США.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских военных из Южной Кореи в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи (КНДР).

Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что одним из вариантов, над которым работает оборонное ведомство, заключается в выводе из Южной Кореи около 4500 военных. Их могут передислоцировать в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности – на Гуам. При этом это лишь одна из нескольких идей, и предложение еще не попало на стол Трампа.

Представитель Пентагона, отвечая на вопрос о потенциальном выводе войск, сказал, что пока нет никаких политических заявлений. Министерство обороны Южной Кореи отказалось от комментариев.

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Сейчас в Южной Корее находится около 28 500 американских военнослужащих. Трамп рассматривал возможность сокращения контингента еще во время своего первого президентского срока. Однако командиры, которые руководят американскими войсками в Азии, предостерегают от такого шага, поскольку это поставит под угрозу способность США победить Северную Корею и в другиих возможных конфликтах с Китаем и Россией, которые могут возникнуть в регионе.

"Американские официальные лица заявляют, что решение о количестве войск не будет принято до тех пор, пока не будет большей ясности относительно направления войны в Украине и того, будет ли продолжать администрация поддерживать Киев в военном плане. Серьезное рассмотрение вопроса о выводе войск Южной Кореи, вероятно, вызовет тревогу в Индо-Тихоокеанском регионе. Южная Корея, а также Япония и Филиппины полагаются на тесную координацию с американскими вооруженными силами, чтобы защитить себя и распространять власть во все более противоречивом регионе", – говорится в материале.

Военное присутствие США в регионе рассматривается как сдерживающий фактор против возобновления войны на Корейском полуострове. В прошлом году КНДР отказалась от многолетней политики мирного воссоединения и объявила Сеул своим главным врагом.

Также войска США считаются сдерживающим фактором против агрессивного Китая, который выдвигает претензии на полосу Южно-Китайского моря и угрожает взять под свой контроль Тайвань.

Вывод войск США из Европы

В начале марта издание The Telegraph писало, что американский президент подумывает о выводе войск из Германии и их переброске в близкую к РФ страну. Отмечалось, что речь идет о примерно 35 000 действующих военнослужащих.

В мае посол США в НАТО Мэтью Уитакер говорит, что Вашингтон начнет переговоры о сокращении присутствия войск в Европе до конца года. По его словам, еще "ничего не определено". В то же время он добавил, что США не выходят из НАТО.

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