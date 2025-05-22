Во время АТО украинские танкисты отводили технику на 30 км от линии разграничения.

Во время боевых действий, которые ведутся сейчас между РФ и Украиной, танк может продержаться на месте всего несколько минут и поэтому берет на борт минимальное количество снарядов. Об этом Армия TV рассказал специалист в бронетанковой отрасли Николай Саламаха.

"Сейчас никто не везет на борту 39, 40 или даже 45 артиллерийских выстрелов для 125 мм пушки. Используют исключительно то, что есть в автомате заряжания или в механизме заряжания, то есть 22 или 28", - сказал он.

По его словам, меньшее количество снарядов берут на борт также из-за того, что на поле боя можно продержаться без обстрела со стороны врага максимум 2-3 минуты. Как пояснил специалист, через это время в место, откуда танк начинает вести огонь, противник начнет наносить ответные удары.

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"За это время ты можешь прицельно сделать 12, максимум 15-16 обстрелов. И после этого приходится все равно очень быстро куда-то маневрировать, чтобы не попасть (под удар - УНИАН)", - рассказал Саламаха.

Он также рассказал, что к стрельбе с закрытых огневых позиций украинские танкисты переходили давно, еще во времена АТО. Это связано с подписанием Минских договоренностей, в рамках которых соответствующую технику отвели на 30 км от линии разграничения и выполнение этих условий тщательно проверялось. Специалист говорит:

"Тогда танкистам пришлось вспомнить, как стрелять с закрытых огневых позиций. Опять же, было несколько групп, и военных, и волонтеров, которые ездили и прямо непосредственно в танковых батальонах, которые там дислоцировались, или в пунктах постоянной дислокации, учили личный состав как стрелять с помощью бокового уровня".

Саламаха также сравнил советские танки и западные "Леопарды", с которыми "встретился" два года назад сначала в Украине, потом - в Испании, непосредственно на предприятии. По словам военного, советская техника значительно проигрывает западной, в частности по дальности стрельбы и скорости.

Война в Украине - роль танков

Как писал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что несмотря на доминирование ударных дронов на современном поле боя, списывать танки еще рано. По его словам, танки привлекаются для поддержки пехоты, уничтожения огневых центров и узлов противника на линии фронта. Сейчас бронированная техника не применяется колоннами, но танки очень эффективны для поддержки пехоты, при необходимости быстрого противодействия большого количества противника в населенном пункте или на определенном объекте.

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