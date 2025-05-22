Способность становиться короче (а не просто тоньше) повышала шансы рыб на выживание до 78%.

Ярко окрашенные рифовые рыбы-клоуны, прославившиеся благодаря мультфильму "В поисках Немо", продемонстрировали удивительную стратегию выживания в условиях изменения климата: они уменьшаются в размерах.

Как пишет Interesting Engineering, новое исследование показывает, что эти рыбы могут уменьшать длину своего тела в ответ на морские волны тепла, повышая свои шансы на выживание и поддержание социальной гармонии.

"Речь идет не только о том, чтобы стать тоньше в стрессовых условиях, эти рыбы на самом деле становятся короче. Мы пока точно не знаем, как они это делают, но мы знаем, что некоторые другие животные тоже могут это делать. Например, морские игуаны могут реабсорбировать часть своего костного материала, чтобы также уменьшаться во время экологического стресса", - сказала Мелисса Верстиг, научный сотрудник Школы естественных и экологических наук Ньюкаслского университета, которая руководила исследованием, которое было опубликовано в журнале Science Advances.

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Пять месяцев исследователи наблюдали за 134 рыбами-клоунами во время морской волны тепла. Температура воды регистрировалась каждые 4-6 дней, а длина рыбы регистрировалась ежемесячно. Исследование показало, что 100 из 134 исследованных рыб физически уменьшились во время сильной жары - реакция, ранее не задокументированная у рыб коралловых рифов.

Важно, что эта способность становиться короче (а не просто тоньше) повышала шансы на выживание до 78%. Хотя точный биологический механизм до сих пор неизвестен, параллели существуют в животном мире: например, морские игуаны, как известно, уменьшаются, рассасывая кости во время стрессовых периодов. Ученые отметили:

"Мы были так удивлены, увидев уменьшение у этих рыб, что, чтобы убедиться, мы измеряли каждую особь рыбы неоднократно в течение пяти месяцев. В конце концов, мы обнаружили, что это очень распространено в этой популяции. Во время нашего исследования 100 рыб уменьшились из 134 изученных нами рыб. Было неожиданно увидеть, как быстро рыбы-клоуны могут адаптироваться к изменяющейся среде, и мы стали свидетелями того, как гибко они регулировали свой размер, как по отдельности, так и в качестве пар для размножения, в ответ на тепловой стресс, что является успешным методом, помогающим им выжить".

Как живут эти рыбы

Интересно, что рыбы-клоуны живут в строгих социальных иерархиях, часто как моногамные пары для размножения. Исследование показало, что выживаемость была выше, когда оба члена пары для размножения уменьшались скоординированно. Это социальное измерение предполагает, что уменьшение размера является не только ответом на давление окружающей среды, но и стратегией поддержания социального баланса, возможно, уменьшая конфликты внутри пары или группы.

По мнению ученых, это первое научное доказательство того, что рыбы коралловых рифов могут уменьшаться в ответ на экологические и социальные сигналы. Поскольку морские волны тепла становятся более частыми, эти результаты подчеркивают как устойчивость, так и уязвимость экосистем коралловых рифов.

Доктор Тереза ​​Рюгер, старший преподаватель кафедры тропических морских наук и старший автор исследования, добавила:

"Наши результаты показывают, что отдельные рыбы могут уменьшаться в размерах в ответ на тепловой стресс, на который дополнительно влияет социальный конфликт, и что уменьшение размеров может привести к повышению их шансов на выживание. Если бы индивидуальное уменьшение размеров было широко распространено и происходило среди разных видов рыб, это могло бы предоставить правдоподобную альтернативную гипотезу о том, почему размер многих видов рыб уменьшается, и необходимы дальнейшие исследования в этой области".

Новости о рыбах

На пляже в штате Орегон (США) нашли жуткую рыбу из глубин так называемой "сумеречной зоны" океана. Обнаруженный экземпляр относится к виду длинноносых ланцетников и достигал почти 1,5 м в длину. Такие находки не являются редкостью для северо-западного побережья США.

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