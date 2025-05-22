Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за их сотрудника.

В полицию Израиля подано заявление в связи с тем, что некто, выдающий себя за корреспондента агентства УНIАН, добивается встречи с известным музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом пишет издание Newsru.co.il.

Отмечается, что недавно мужчина, представившийся неким "Романом Скибой", якобы журналистом УНIАН, связался с супругой Макаревича Эйнат Кляйн. Он заявив, что якобы готовит материал для рубрики "Туризм" о необычных местах Израиля и о людях, "создающих уникальные семейные проекты". По его словам, УНИАН был якобы заинтересован в том, чтобы рассказать о винном бизнесе семьи Макаревич. Он заявил, что находится в Израиле и просил о встрече для записи интервью.

Кляйн заподозрила, что обратившийся выдает себя за другого человека - сначала он неверно указал название агентства ("УниОн"). Затем "Скиба" показал "удостоверение" сотрудника агентства с ошибками и русским названием ("УНИАН"). Кроме того, реальные удостоверения сотрудников агентства имеют другую форму. На "удостоверении" также была печать Запорожского городского совета.

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Шеф-редактор, генеральный директор УНIАН Михаил Ганницкий сообщил Кляйн, что в агентстве нет сотрудника с таким именем. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника.

Важно, что сам факт выдачи себя за другое лицо является нарушением закона в Израиле. Кроме того, иностранный журналист (если действительно речь о журналисте) не имеет права заниматься профессиональной деятельностью в Израиле, не получив аккредитации в Правительственном пресс-бюро.

Отмечается, что за последнюю неделю это не первый случай, когда некто, выдающий себя за журналиста, добивается встречи с известным в России человеком, проживающим в Израиле.

Андрей Макаревич - последние новости

В 2022 году Макаревич уехал в Израиль. Он еще в 2014 году выступил против аннексии Крыма и кровавой политики Кремля. Из-за публичной поддержки Украины его внесли в список "иноагентов" в РФ.

Недавно он поставил на место российского журналиста, который надоедал ему вопросами о РФ. Лидер группы "Машина времени" резко ответил россиянину после его вопросов о выступлениях артиста в стране-агрессоре.

В ролике знаменитость объявил, что планирует выступить в Киеве после завершения войны. В Украине он хотел бы дать масштабный концерт, а вот для россиян Макаревич петь больше не хочет.

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