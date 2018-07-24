Дисциплинарная комиссия закрыла дело против прокурора Департамента спецрасследований, на которого жаловались 58 коллег

Также сегодня квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговоры следователю и прокурору по делу одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД, а сегодня начальника Управления общественной безопасности Нацгвардии Владимира Гриняка, который обвиняется в преступлениях против «майдановцев».

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров закрыла дисциплинарное дело в отношении прокурора Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры, на которого жаловались 58 коллег.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КДКП рассматривала ряд жалоб, в числе которых была жалоба 58 следователей и прокуроров бывшего Департамента спецрасследований ГПУ (сейчас Управление специальных расследований Генпрокуратуры - УНИАН), в том числе и его руководителя Сергея Горбатюка, на заместителя начальника отдела процессуального руководства Департамента спецрасследований Николая Николаева.

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Жалобщики сообщили комиссии о неэтичном поведении Николаева по отношению к своим коллегам и подчиненным, а также заявили о фактах разглашения Николаевым сведений, представляющих тайну следствия. В частности, как утверждают сотрудники ГПУ, Николаев сообщал подозреваемым и обвиняемым по делам Майдана материалы негласных следственных действий до разглашения на судебных заседаниях.

Кроме того, сегодня КДКП рассмотрела жалобу одного из бывших руководителей Департамента общественной безопасности МВД, а сегодня начальника Управления общественной безопасности Национальной гвардии Владимира Гриняка, который обвиняется в преступлениях против «майдановцев», совершенных 18-19 февраля 2014 года. Гриняк жаловался, что следователь и прокурор не предоставляют для ознакомления материалы уголовного производства против него.

В результате достаточно длительного заседания, на котором были заслушаны жалобщики, свидетели того, как Николаев оскорблял своих коллег, комиссия приняла решение закрыть дисциплинарное производство. Аргументация решения будет обнародована позже в полном тексте решения. Единственное, что пока известно, - относительно Николаева только один член комиссии выразил особое мнение.

Также КДКП решила вынести выговоры следователю и прокурору по делу Гриняка.

Ранее УНИАН сообщал, что на заседание Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) сегодня не пустили журналистов и жалобщиков. Без объяснения причин была отключена трансляция заседания в коридор, а также закрыты двери в зал заседаний. Представители СМИ вызвали полицию в связи с недопуском на заседание КДКП. Следственно-оперативная группа задокументировала этот факт и поехала.