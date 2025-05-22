Европейцам объяснили, почему это дешевле, быстрее и надежнее, чем пытаться реанимировать анемичные европейские армии.

Украина предложила странам Европы напрямую финансировать украинскую армию для собственной безопасности, направляя на это определенную часть своего ВВП. Об этом в своем Фейсбук заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, на полях финансового саммита G7 в Канаде он провел ряд встреч с коллегами из европейских стран и "получил четкие сигналы" о дальнейшей поддержке Украины. В частности обсуждались вопросы финансовой помощи Украине в 2026 году и интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

Марченко подчеркнул, что помощь украинской армии обезопасит страны ЕС от потенциальной российской агрессии.

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"Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил, и соответственно интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО", - пояснил министр.

Марченко отметил, что развитие собственных армий потребует от европейских стран не только значительных ресурсов, но и длительного времени. Поэтому ставка на украинскую армию, по его словам, "имеет экономические преимущества" для стран-партнеров.

"Усиление обороноспособности - не политический выбор, а насущная необходимость. Действовать надо уже сегодня, чтобы быть сильными в будущем", - добавил Марченко.

США оставили Украину и Европу на растерзание РФ

Как писал УНИАН, телефонный разговор Трампа с Путиным, а затем с лидерами европейских стран показал, что США окончательно самоустраняются от решения проблемы российской агрессии. В частности Трамп якобы предложил европейцам, чтобы Украина и Россия самостоятельно разбирались, как им заканчивать войну.

Издание Bloomberg расценивает ситуацию так, что теперь будущее Украины, а по большому счету и всей Европы, теперь будет зависеть от того, найдут ли итальянцы и испанцы в себе желание тратиться на поддержку украинской обороны.

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