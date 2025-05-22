Летом они питаются насекомыми, а осенью переходят на мелкие плоды и семена.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника живет горихвостка черная. Эти птицы избегают дикой природы, выбирая для жизни заброшенные здания, щели в стенах и чердаки.

Как сообщается на странице заповедника в социальной сети Facebook, в октябре птицы отправляются в теплые края в южную и западную Европу, Азию и северную Африку. В конце марта самцы возвращаются, занимают территории и начинают пением призывать самок, чтобы уже в апреле образовать пару:

"Пение самца - настоящий музыкальный перформанс. В хорошую погоду он может петь до шести часов в сутки, повторяя один и тот же куплет с вариациями до 5000 раз! К основной песне добавляются характерные свисты "фить" и щелчки "тек", которые складываются в неповторимую акустическую мозаику".

Как отмечают специалисты, самка горихвостки откладывает около пяти яиц. В течение лета у пары может появиться два выводка птенцов.

Другие интересные новости о птицах

Ранее ученые объяснили, почему и как колибри способны летать задом наперед. По их словам, все благодаря особому строению крыльев и суставов, которого не имеют никакие другие птицы.

А эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс назвал четыре вида нелетающих птиц, которым удалось избежать вымирания, а также рассказал интересные факты о них.

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