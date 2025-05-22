Бывший политик, вероятно, боялся санкций и потери имущества.

Незадолго до смерти Андрей Портнов перерегистрировал свои активы в Украине, вероятно, боясь их ареста или конфискации в результате санкций. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным журналистов, Портнов поселился в особняке в элитном жилом районе Ла-Моралеха с семьей после того, как в июне 2022 года покинул Украину. Он пересек границу через четыре месяца после введения жестких ограничений на выезд мужчин мобилизационного возраста. Сам он объяснял это наличием четырех детей, что формально давало право пересечь границу.

Как отмечает El Pais, пока мало что известно о жизни Портнова в Испании и о его связях в Мадриде. Однако не так давно он совершил некоторые заметные финансовые операции и попытки скрыть активы.

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В частности El Pais ссылается на расследование украинского проекта "Схемы" от "Радио Свобода", обнародованное год назад. Тогда украинские журналисты-расследователи выяснили, что Портнов, не покидая Испании, переписал на своих несовершеннолетних детей большое имение в элитном поселке Козин под Киевом. Стоимость имения, указанная в договоре - 19 миллионов гривен.

Тогда юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук предполагала, что перепись имущества на ближайших родственников может свидетельствовать о возможном желании скрыть недвижимость или избежать ее ареста в случае наложения санкций или открытия уголовного производства. Впрочем санкций именно украинского государства он так и не дождался.

"Убийство украинского адвоката, который жил в Мадриде, окружено целым роем политического влияния, денег и власти. По состоянию на позднее время среды полиция проводила "деликатное расследование", но мотивы этого преступления остаются непонятными", - резюмировала El Pais.

Убийство Андрея Портнова

Как писал УНИАН, бывший функционер режима Януковича Андрей Портнов был застрелен вчера в Мадриде возле элитной школы, куда он привез двух дочерей. По имеющейся информации, его расстреляли двое или трое нападавших, которые скрылись с места преступления. Местные СМИ убеждены, что убийство выполнили профессионалы.

По состоянию на данный момент испанской полиции так и не удалось выйти на след убийцы. Некоторые обозреватели не исключают, что преступление вообще может быть инсценированным, чтобы скрыть Портнова как важного свидетеля по какому-то уголовному делу.

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