В кабинете Холодницкого обнаружили "прослушку" - СМИ

"Прослушка" была заложена в аквариум, однако в САП пока что не подтверждает эту информацию.

В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудование для прослушивания.

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Об этомсообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники. САП пока что не подтверждает эту информацию.

Как отмечается, "прослушка" была заложена в аквариум.

Также издание отмечает, что установил "прослушку" якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.

По словам собеседников "Обозревателя", "прослушка" принадлежит НАБУ.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий готовится подать в отставку. Пока не сообщается, с чем именно связано такое решение.