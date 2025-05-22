Он считает, что Украина имеет уникальный опыт, который может стать ключом к вступлению в будущие международные союзы безопасности.

Украина должна рассматривать экспорт украинских оборонных технологий как источник ресурсов для выживания, а также как инструмент для развития и международной интеграции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный во время форума об экспорте вооружения и военной техники "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире".

"Обсуждая возможности экспорта, нужно смотреть на экспорт как, прежде всего, источник ресурса для выживания и возможного развития. Я лично воспринимаю это так. Второе - я все же рекомендовал посмотреть еще на экспорт как возможность использования его как источник инновационности в проектировании и применении оборонных технологий", - сказал Залужный.

Он также считает, что Украина имеет уникальный опыт, который может стать ключом к вступлению в будущие международные союзы по безопасности.

"По моему личному мнению, уже с точки зрения посла государства Украина в государстве Великобритании. Я хочу сказать, что мы можем использовать экспорт как основную тактику обеспечения вхождения Украины в будущие альянсы и союзы через прежде всего интеграцию нашего опыта. Мне кажется это огромный шанс. Вхождение в союз безопасности через экспорт именно наших технологий и нашего опыта", - добавил посол Украины в Лондоне.

Впрочем, Залужный также отметил, что перед тем как выйти на конечный экспорт оружия и технологий, чтобы он был полноценный и качественный необходимо помочь в координации между государственными институтами, общественности и частным бизнесом, для того чтобы обеспечить уровень технологизации на государственном уровне. Он добавил:

"Только после этого мы можем предлагать эти технологии в полном спектре, как экспорт безопасности как таковой, что позволит Украине стать частью какого-то альянса".

Экспорт оружия - что известно

Как писал УНИАН, в 2025 году в Украине может заработать экспорт для украинских оборонных предприятий. В целом существует три варианта развития событий. В то же время, по информации Forbes, пока в разных странах мира Украина не начала активную "маркетинговую политику", государство не будет иметь никакого понимания о том, нужно ли вообще кому-то украинское вооружение.

22 мая руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что Украина должна использовать возможность экспорта оружия как инструмент геополитики и выстраивать стратегические партнерства с дружественными государствами.

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