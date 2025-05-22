Падение беспилотника якобы не повлекло значительных повреждений.

На здание учебного центра оккупированной Запорожской атомной электростанции упал неизвестный беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гроси, ссылаясь на информацию от инспекторов агентства Организации Объединенных Наций. По его словам, это третья атака беспилотника на учебный центр ЗАЭС в этом году.

Агентство со ссылкой на неназванных представителей станции сообщает, что беспилотник упал на крышу учебного центра, не вызвав значительных повреждений. В то же время "должностные лица", работающие на ЗАЭС, не сообщили инспекторам, попал ли дрон непосредственно в здание или упал на него после того, как его сбили.

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Кроме этого, сотрудники МАГАТЭ заявили, что слышали выстрелы, но не имеют данных, связано ли это со сбиванием беспилотника. Эксперты агентства попросили осмотреть место падения беспилотника, но им отказали:

"Команда МАГАТЭ обратилась с просьбой посетить учебный центр, как это удалось сделать после предыдущего подобного инцидента, произошедшего в апреле. Однако на этот раз разрешение еще не было предоставлено".

Рафаэль Гроси выразил обеспокоенность из-за инцидентов с дронами, отметив, что дроновые атаки представляют прямую угрозу ядерной и физической безопасности атомной станции.

Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция - крупнейшая в Европе и одна из десяти крупнейших в мире - находится под российской оккупацией.

Она была захвачена российскими войсками в марте 2022 года, в самом начале полномасштабного вторжения. С тех пор ситуация вокруг объекта остается нестабильной и потенциально опасной не только для Украины, но и для всей Европы.

На прошлой неделе стало известно, что электростанция получает питание, необходимое для выполнения основных функций ядерной безопасности, только с одной линии электропередач.

Тем временем руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предполагает, что Запорожскую АЭС или уже могли присоединить к российской энергосистеме, или планируют это сделать в ближайшее время.

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