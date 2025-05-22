Стубб считает, что пока не стоит обсуждать, нужно ли Швеции и Финляндии вводить свои войска в Украину.

Пока у Украины нет потребности в дополнительных иностранных войсках. Ключевой задачей является поставка финансирования и современной военной техники для противостояния российской агрессии. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью Di Weekend.

Он подчеркнул, что обсуждения того, стоит ли Швеции и Финляндии вводить свои войска в Украину пока не актуальны.

"Сейчас это гипотетический вопрос. Мы часто забываем, что Украина имеет самую большую в Европе армию с 800 000 солдат. Поэтому вы должны спросить себя: "Есть ли потребность в шведских и финских войсках в Украине прямо сейчас?" Тогда ответ - нет. "Но есть ли потребность в финансировании и военной технике?" Тогда ответ - да", - сказал Стубб.

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Президент Финляндии отметил, что не хочет спекулировать относительно того, когда завершится война в Украине. Он заявил, что хочет, чтобы мир наступил как можно скорее.

"После этого вы начинаете мирный процесс и начинаете вести переговоры о сложных вопросах, связанных с территориями и компенсациями", - добавил Стубб.

Кроме того, президент Финляндии подчеркнул, что пока сложно сказать, близки ли Украина и Россия к достижению прекращения огня. Он заявил, что ситуация колеблется и не является простой.

"Это постоянно меняется. Это сложно, но это дипломатия", - сказал Стубб.

Отправка иностранных войск в Украину - важные новости

Ранее новоизбранный президент Румынии Никушор Дан рассказал, как относится к отправке миротворцев в Украину. Он заявил, что Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, однако прямое военное вовлечение в конфликт считает "неуместным".

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц поделился, что пока Европа "далека" от идеи отправки миротворцев в Украину. Он отмечает, что все усилия в настоящее время сосредоточены на обеспечении безусловного прекращения огня.

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