Луценко просит квалификационную комиссию прокуроров уволить Холодницкого

В КДКП направлены жалобы относительно совершения Холодницким дисциплинарных проступков.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Назара Холодницького с должности руководителя САП.

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"В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков", - написал Луценко в Facebook.

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - продолжил он.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко в эфире ICTV заявил о проведении следственных действий в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд СМИ писали о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницького. 22 марта, Холодницкий сообщил, что нашел у себя в офисе 6 марта похожий на прослушивающий прибор, но не знает, кому он принадлежит.