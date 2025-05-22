Болтон обеспокоен, что такое перемирие может привести к негативным последствиям.

Потенциальное прекращение огня, которое перерастет в затяжные переговоры, может привести к тому, что Украина "получит разделенную страну". Такое мнение высказал бывший советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Меня действительно беспокоит то, что Украина вообще согласилась на прекращение огня, потому что как только это произойдет, если потом будут длительные переговоры, линия прекращения огня станет фактической границей, и вы получите разделенную страну, что, очевидно, не в интересах Украины", – объяснил он в интервью LIGA.net.

Бывший советник Трампа считает, что положение Украины является сложным. По его мнению, никто не хочет, чтобы война продолжалась.

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"Но если это цена сохранения возможности вернуть все украинские территории, то это, возможно, самый лучший выход", – говорит Болтон.

Он также поделился своими мыслями о потенциальном членстве Украины в НАТО. Все зависит от единодушного решения стран-членов Альянса. И зачастую туда никогда не принимают страны, на территории которых есть чужие войска. Причина в том, что такой шаг "немедленно ввел бы НАТО в состояние войны".

"По крайней мере, таким было обоснование. Возможно, НАТО сделает исключение в случае Украины", – сказал он, напомнив, что против такого сценария высказывался Трамп. Возможно, против будет выступать и Венгрия.

Война в Украине: это стоит знать

Президент США Дональд Трамп не раз обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Теперь же он заговорил о выходе Штатов из переговорного процесса. The Washington Post пишет, что Трамп не имеет представления, как завершить войну быстро. Сейчас администрация Трампа обвиняет во всем предшественников, говоря, что война досталась им "в наследство от Байдена".

Тем временем российский правитель Владимир Путин заявил, что РФ начала создавать буферную зону на границе с Украиной. При этом диктатор обвинил Украину в том, что Силы обороны якобы "выбирают для обстрелов в приграничье цели, которые не имеют военного значения".

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