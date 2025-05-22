По его словам, способность РФ вести войну будет зависеть от наличия у нее ресурсов для ведения этой войны.

Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, поскольку у Российской Федерации есть ресурсы продолжать войну. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный во время форума об экспорте вооружения и военной техники "Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире".

"Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какое-то чудо, на какого-то "белого лебедя", который в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье в Украине. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий", - сказал Залужный.

По его словам, способность России вести войну будет абсолютно зависеть от наличия у нее прежде всего ресурсов для ведения этой войны. Он отметил, что с конца 2023 года-начала 2024 года Россия ведет войну на истощение.

По его мнению, победить в войне возможно только через полное разрушение самой способности России вести эту войну. Он сказал:

"Я имею в виду уничтожение ее военно-экономического потенциала прежде всего. В наших современных условиях - а для нас это огромный дефицит человеческого ресурса и катастрофическое экономическое положение, в котором мы оказались. Мы можем вести с вами речь лишь о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и нечего об этом даже думать".

Выход Украины на границы 1991 года - мнение военных

12 мая один из военных Национальной гвардии, командир подразделения беспилотников с позывным "Чепа" рассказал, что, по его мнению, переговоры с РФ возможны только после полного выхода российских сил к границам, определенным в 1991 году.

В апреле главный сержант роты снайперов бригады "Рубеж" Николай "Раптор" заявил, что для Украины победой станет даже прекращение войны с Российской Федерацией с минимальными потерями своих территорий.

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