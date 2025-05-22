В частности, физик прогнозировал трансформацию мира через цифровые технологии.

Известный физик Стивен Хокинг еще в 1995 году описывал, каким будет мир в 2025 году. И тогда его видение больше походило на сюжет фантастического романа, чем на научную реальность. Однако сегодня, спустя тридцать лет, его наиболее дерзкие прогнозы начинают воплощаться в жизнь, и порой с пугающей точностью, пишет Dailygalaxy.com.

Отмечается, что свое видение Хокинг вместе с другими учёными представил в рамках программы BBC "Tomorrow’s World", ориентированной на футуристические идеи.

Он рассуждал о развитии технологий, изменениях в повседневной жизни и перспективах освоения космоса. Тогда эти мысли казались почти невероятными, но спустя десятилетия они звучат как предсказания, опередившие свое время.

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Вот что "предсказывал" Стивен Хокинг:

Будущее, заглянувшее в космос. Одной из главных тем выступления Хокинга стало космическое будущее человечества. Он предположил, что в ближайшем времени исследование космоса перестанет быть исключительной задачей государств - и перейдет в руки частных корпораций. Сегодня мы уже видим, как компании вроде SpaceX и Blue Origin развивают космический туризм, создают технологии для полётов и даже обсуждают добычу ресурсов на астероидах - точно в русле прогнозов учёного.

Цифровая революция и восхождение ИИ. Хокинг также говорил о трансформации мира через цифровые технологии. Он предвидел, что всемирная сеть соединит человечество в невиданный ранее способ. Сегодня мы живём в реальности, где интернет, смартфоны и облачные технологии являются неотъемлемой частью жизни, а социальные сети стали главными каналами общения. Особое внимание он уделил искусственному интеллекту, считая его ключевым направлением будущего. Но Хокинг также предупреждал о возможных рисках - особенно если ИИ будет развиваться без должного контроля.

Роботы как часть повседневной жизни. Хокинг считал, что роботы станут неотъемлемой частью жизни людей. И это предсказание реализовалось в полной мере: от медицинских роботов-хирургов до домашних помощников вроде Alexa, роботов-пылесосов и умных колонок. Он упоминал об "интеллектуальных помощниках" в быту - и теперь экосистемы умных домов делают эти идеи обыденной реальностью.

В издании отметили, что не все предположения Хокинга воплотились. Он говорил, например, о подкожных микрочипах, с помощью которых можно будет оплачивать покупки или управлять аккаунтами. Такая технология пока не получила массового распространения. Он также размышлял о сверхскоростных космических перелетах, которые все еще остаются предметом теоретических разработок.

Но даже несмотря на отдельные промахи, точность предсказаний Хокинга вызывает восхищение. Его способность соединять научную строгость с дерзким воображением делает его наследие особенно значимым в наше время, когда общество ищет баланс между технологическим прогрессом и ответственностью, констатировали в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Стивен Хокинг предсказал дату гибели Земли.

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