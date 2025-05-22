Профсоюзы сомневаются, что люди в 69 лет смогут нормально работать.

Дания стала первой страной Европы, где возраст выхода на пенсию достиг отметки в 70 лет. Соответствующее решение утвердил парламент страны, пишет The Copenhagen Post.

Отмечается, что в 2006 году Дания привязала возраст выхода на пенсию к средней ожидаемой продолжительности жизни. И теперь пенсионный возраст в стране пересматривается каждые пять лет. До сих пор пенсионерами в Дании становились с 67 лет.

Согласно новому закону, повышать пенсионный возраст будут поэтапно: до 68 лет – с 2030 года, до 69 лет – с 2035 года и до 70 лет – с 2040 года. Т.е. первыми на пенсию в 70 лет выйдут люди, родившиеся в 1971 году

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По словам авторов нового закона, увеличение пенсионного возраста нужно в условиях изменяющейся демографической ситуации, а именно – продолжительность жизни устойчиво растет, а с ним и количество пенсионеров. Представители профсоюзов ожидаемо выразили сомнения, что все граждане будут в состоянии эффективно работать до 70 лет.

Пенсии в Украине

Как писал УНИАН, введение накопительной пенсионной системы в Украине может начаться уже со следующего года. В Минсоцполитики говорят, что уже направили в Кабмин проект закона, который после должен попасть в Верховную Раду.

Однако чиновники отмечают, что даже если новый закон вступит в силу уже с 1 января следующего года, это не значит, что накопительные пенсии заработают сразу. Сперва будет проходить процесс подготовки инфраструктуры: на пенсионных счетах еще должны накопиться деньги, которые потом будут выплачиваться в качестве пенсии.

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