Рассказываем, чем лучше заняться в этот период, а каких дел стоит избегать.

Новолуние - это важное астрологическое событие, которое способно оказать мощное влияние на представителей определенных знаков Зодиака.

Ранее мы публиковали лунный календарь клева рыбы на июнь.

Астролог Ольга Ходарева рассказала, когда новолуние в июне и что от него ожидать.

Видео дня

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что важно знать про новолуние в июне

По словам Ольги Ходаревой, новолуние в знаке Близнецы состоится 27 мая в 6:01 по киевскому времени. Это астрологическое событие закладывает определенные тенденции на следующие две недели после того, как оно наступит.

"Эти ключевые тенденции связаны со знаком Зодиака, в котором будет происходить новолуние - то есть в этом месяце речь идет о знаке Близнецы. Этот знак в астрологии связывают с анализом информации, обучением, знакомствами, обменом контактами, коммуникациями, переговорами, коммерцией (продажами, маркетингом) и короткими путешествиями. Активности в этих сферах в течение следующих двух недель после новолуния будут достаточно положительными", - отметила астролог.

Как она добавила, после новолуния наступит положительный период, чтобы показывать себя, делать презентации, знакомиться с новыми людьми, обновлять о себе информацию. Также будет хорошее время для прохождения кратковременного обучения, для повышения своего уровня квалификации, например, курсов, и покупки гаджетов, например, компьютеров, планшетов, телефонов или смарт-часов.

Период будет благоприятным для подписания коммерческих контрактов и устройства на новую работу, особенно, если она в той сфере, которую связывают со знаком Близнецы.

В то же время, предупреждает Ольга Ходарева, этот период будет неблагоприятен для длительных и многоэтапных дел, связанных, в частности, с бюрократической волокитой, к примеру, с заполнением большого количества бумаг, поскольку такую работу знак Близнецы не любит. Ему нравятся быстрые дела. Не стоит делать очень дорогие покупки и отправляться в дальние путешествия. Также очень внимательно нужно относиться к средствам передвижения - если надо что-то отремонтировать, уделите этому внимание. Кроме того, в день новолуния не стоит есть быструю еду, уличный фастфуд, много жирной пищи, потому что есть угроза возникновения пищевых расстройств или аллергии.

"Для Близнецов, Весов и Водолеев новолуние в мае будет очень благоприятным. Также положительное влияние этого астрологического явления почувствуют знаки Овен и Лев. Более напряженным новолуние будет для Стрельцов, Дев и Рыб. Этим знакам Зодиака будут труднее даваться активности в тех сферах, которые астрология связывает со знаком Близнецы", - подытожила астролог.

Вас также могут заинтересовать новости: