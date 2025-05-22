Украинская армия постепенно улучшается, но это стоит человеческой крови.

Одна из главных реформ, в которых нуждается украинская армия - это качественное обучение личного состава. Об этом в интервью изданию "Новинарня" рассказал младший сержант ВСУ Ярослав Пилунский с позывным "Пил".

Так, на вопрос, каких реформ не хватает ВСУ, он ответил:

"В первую очередь - налаживание качественного обучения. Которое должны проводить военные с боевым опытом".

Пилунский также рассказал, насколько важным является налаживание четкого взаимодействия внутри боевых подразделений, а также компетентность командиров уровня бригады и ниже.

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"Я работал с Третьей штурмовой бригадой - это была лучшая боевая работа. У них четко выстроена структура деятельности штаба: они проверяют каждую огневую точку, на которой находится каждый пехотинец. Ведется постоянный контроль. "Птицы Мадьяра", Третья штурмовая, "Волки Да Винчи", подразделения СБУ и ССО - это яркие примеры, где выстроена структурированная система взаимодействия. Но примеров такой работы, к сожалению, не слишком много. Преимущественно система в армии еще недостроенная и недоработанная", - рассказал военный.

Пилунский отмечает, что в целом система взаимодействия в украинской армии постепенно улучшается, в частности благодаря появлению командиров с реальным боевым опытом. Но происходит это не слишком быстро и только из-за крови и потерь.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, поскольку у России до сих пор есть ресурсы на продолжение войны. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он призвал не надеяться на чудо.

Тем временем российский диктатор анонсировал создание "буферной зоны" в приграничных районах Украины, что следует расценивать как попытку захватить Харьковскую и Сумскую области.

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