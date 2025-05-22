Головоломки притягивают потому, что заставляют мозг работать на полную, вызывают азарт и приносят удовольствие, когда нам удается найти правильный ответ.
Сегодня вас ждет забавное задание: на иллюстрации изображены десятки обезьянок - разных цветов, в разных позах, разбросанные хаотично по всей картинке.
Но среди этого веселого беспорядка есть одна особенная - она держит в руке носок, прямо как эльф Добби из "Гарри Поттера", и выглядит очень гордой этим.
Ваша задача - найти обезьяну с носком за 11 секунд.
Совет
Не пытайтесь рассматривать каждую обезьяну отдельно - ищите деталь, которая выделяется, то есть носок. Контрастный предмет привлекает внимание быстрее, чем сама фигура обезьяны.
Ответ
Обезьянка держит носок в руке в верхнем правом углу картинки. Она явно хвастается им - увидеть его легко, если смотреть сверху вниз.
Успели за 11 секунд? Если да - ваш мозг в форме!
Другие задания на внимательность
На сказочной иллюстрации изображена лесная поляна, где собрались десятки гномов в цветных колпаках. Среди них спрятался котик, который тоже надел колпак, чтобы сливаться с толпой. Ваша задача - найти этого хитреца всего за 5 секунд.
Также предлагаем визуальную головоломку, которая проверит вашу внимательность и скорость мышления. Среди множества чисел "683" надо найти одно, которое отличается лишь одной цифрой.