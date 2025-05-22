Место удара оцеплено российскими военными и оперативными службами.

В Курской области РФ прогремели мощные взрывы. Сообщается об ударе по российской военной технике.

Об этом пишет телеграм-канал "Пепел Курск". Отмечается, что громко было в городе Льгов. Было нанесено несколько ударов.

"ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова. По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", – говорится в сообщении.

Видео дня

По состоянию на сейчас точное количество ликвидированных и пострадавших оккупантов не известно. В то же время отмечается, что место атаки окружено военными и оперативными службами.

Украинское командование комментариев об ударе не делало.

Война с Россией

Последние двое суток Россию массированно атакуют дроны. Минобороны страны-агрессора сообщает о том, что с 20:00 20 мая до 8:00 22-го противовоздушная оборона якобы сбила 482 беспилотника самолетного типа. Из-за атак есть перебои в работе российских аэропортов.

Тем временем правитель РФ Владимир Путин заявил о создании "буферной зоны" на границе с Украиной. Хозяин Кремля и инициатор войны против Украины утверждает, что оккупационные войска уже якобы работают над этой задачей.

Вас также могут заинтересовать новости: