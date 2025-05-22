Американская попытка организовать мир пока не принесла обещанной президентом США "простой и быстрой победы", отметили в издании.

После последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сделал необычное для себя признание в том, что не так он уж и "осведомлен" в переговорах между Украиной и Россией. Это нетипичное признание невежества, возможно, задало мирному процессу новый и неопределенный курс, пишет Time.

"Американская попытка организовать мир между ними (Украиной и Россией) пока не принесла обещанной Трампом простой и быстрой победы. Одним словом, все оказалось куда сложнее, чем он думал", - говорится в публикации.

Указывается, что пробелы в знаниях Трампа о войне всегда предоставляли преимущество Путину, так как одной из его любимых переговорных тактик является перегрузка собеседников потоком исторических теорий и выборочных фактов

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"Украинские чиновники и их европейские союзники пытались подготовить Трампа к таким разговорам с Путиным, предлагая свои взгляды на сложность войны и её историю, но часто сталкивались со стеной невежества в отношении Украины в администрации Трампа, - отмечается в статье.

Один из западных чиновников который подробно обсуждал Украину во время визитов в Белый дом заявил, что у Трампа "не в курсе многих аспектов". Украинской дипломат выразил это же разочарование ещё резче:

"Это мессианское отношение. Будто они все знают и не хотят ничего слушать".

В Time акцентировали, что такое ошибочное владение фактами со стороны команды Трампа иногда становилось болезненно очевидным.

"После звонка Трампа Путину, похоже, что Белый дом больше не заинтересован в том, чтобы оказывать давление на любую из сторон с целью прекратить войну. Трамп не пригрозил России санкциями за отказ от прекращения огня и не пообещал дальнейшего участия США в мирном процессе", - добавили в издании.

Заявление Трампа после разговора с Путиным

Напомним, после разговора с Путиным 19 мая Трамп заявил, что США не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. По его словам, это проблема Европы, и США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать".

"Опять же, это была европейская ситуация. И она должна была бы оставаться такой. Но предыдущая администрация твердо убедила нас, что мы должны присоединиться. И мы сделали гораздо больше, чем Европа, в плане средств... Это не моя война".

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