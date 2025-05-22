Он констатировал, что своей собственной рыбой мы не очень сильно обеспечены.

Речная рыба на базарах городов и полках супермаркетов имеет преимущественно украинское происхождение. Об этом рассказал руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный.

"У нас есть предприятия, которые продолжают работать. Кто-то занимается промыслом, в частности, на водохранилищах. Кто-то занимается аквакультурой, то есть выращивает рыбу в определенных условиях. Эти компании продолжают свою деятельность. И преимущественно та речная рыба, которую мы видим на прилавках, на рынках, в супермаркетах - это украинского происхождения рыба. Но, к сожалению, ее не так много", - заявил он в эфире Украинского Радио.

По его словам, на ее цену влияет много факторов.

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"Надо понимать, что дорожают и корма, и аренда, и зарплата, и другие составляющие - электроэнергия, логистика. Оно все понемногу, к сожалению, но тоже дорожает. Это все вкладывается в конечную стоимость продукта, поэтому мы наблюдаем определенное подорожание. Но оно плюс-минус соизмеримо с другими основными продуктами питания. Здесь нет каких-то уж слишком резких скачков", - пояснил Загуменный.

Он констатировал, что своей собственной рыбой мы не очень сильно обеспечены:

"Во-первых, из-за войны мы потеряли возможность промысла в Азовском и Черном морях. Это почти вдвое, а то и больше, сократило предложение и возможности собственной рыбной промышленности. Если до войны мы могли добывать около 90 тысяч тонн рыбной продукции, то последние три года эта цифра колеблется в пределах 35 тысяч тонн. Это мало. Для сравнения, мы импортируем около 350 тысяч тонн в год, то есть в 10 раз больше. Такова потребность Украины и украинцев в потреблении рыбы".

Цены на продукты в Украине

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко рассказал, что в Украине растут цены на мясо птицы.

"Мясо птицы с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%. Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов", - заявил специалист.

Карпенко отметил, что к росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30-50%.

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