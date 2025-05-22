Этот шаг направлен на укрепление восточного фланга НАТО и сдерживание потенциальной российской агрессии.

Германия официально начала постоянную дислокацию своей 45-й танковой бригады в Литве. Это первое такое развертывание со времен Второй мировой войны.

Как пишет Bloomberg, формирование бригады, в которой будет служить до пяти тысяч военнослужащих, должны завершить до конца 2027 года. Сейчас на месте находятся около 400 немецких солдат, но уже в следующем феврале бригаде будут подчинены многонациональные силы НАТО в Литве, в результате чего численность подразделения возрастет до 1800 бойцов:

"Решение о развертывании целой бригады приняли в рамках обновления оборонной структуры НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Оно было принято после месяцев давления со стороны правительства прифронтовой балтийской страны, которая зажата между российским эксклавом Калининградом и союзником Кремля Беларусью".

Немецкие солдаты уже начали свои первые тренировки и учения в Литве, однако полноценное расширение бригады в определенные сроки зависит от того, как быстро страна сможет расширить инфраструктуру и жилье для следующих трех тысяч солдат.

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По оценкам Вильнюса, на развитие военной и тренировочной инфраструктуры они могут потратить около 1 миллиарда евро.

Угроза для стран Балтии

Как известно, Литва, Латвия и Эстония стали одним из ключевых направлений стратегического внимания НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Их географическое расположение - непосредственная близость к российской Калининградской области и союзной Кремлю Беларуси - превращает регион в потенциально уязвимую линию фронта в случае расширения конфликта.

Лидеры Альянса неоднократно заявляли, что "каждый дюйм территории НАТО будет защищен". Все три страны Балтии рассматриваются как "красная линия", нарушение которой вызовет немедленный ответ.

Между тем кремлевские чиновники, пропагандисты и военные эксперты открыто намекали, что эти страны могут стать следующей мишенью РФ после Украины.

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