Археологический слой, в котором было найдено кольцо, датируется концом третьего или началом второго века до н. э.

Археологи в Израиле обнаружили 2300-летнее золотое кольцо с красным драгоценным камнем - вероятно, гранатом - которое молодая девушка могла ритуально захоронить, когда она оставила детство позади и перешла во взрослую жизнь.

Как пишет Live Science, кольцо датируется эллинистическим, или греческим, периодом и было найдено в Городе Давида в Национальном парке Иерусалимских стен. Это второе золотое кольцо раннего эллинистического периода, которое археологи нашли там менее чем за год.

"Это ювелирное украшение, обнаруженное сейчас, вероятно, было захоронено тогда в контексте хорошо известной практики того периода, которая символизировала переход от детства к взрослой жизни", - говорится в заявлении исследователей из Израильского управления древностей (IAA) и Тель-Авивского университета.

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Интересно, что археологи нашли кольцо во время обычных раскопок.

"Мы просеивали землю через сито прямо возле места раскопок, и вдруг Бен, который работает со мной, вытаскивает из земли золотое кольцо. Сначала он был уверен, что это, должно быть, современный предмет, оброненный одним из наших археологов, но когда я осмотрела кольцо, я сразу оценила его как нечто древнее", - говорится в заявлении Ривки Ленглер, археолога из Города Давида.

Археологический слой, в котором было найдено кольцо, датируется концом третьего или началом второго века до н. э., также известным как период Второго Храма, который продолжался, пока Второй Храм стоял в Иерусалиме примерно с 516 г. до н. э. по 70 г. н. э., когда его разрушили римляне. Этот слой дал другие ценные артефакты, включая бронзовые серьги, золотую серьгу с изображением рогатого животного и украшенную золотую бусину.

Отмечается, что кольцо было обнаружено в фундаменте большого здания, что говорит о том, что его обитатели были богаты. А тот факт, что в этом районе было найдено несколько драгоценных артефактов, указывает на то, что тот, кто их закопал, мог следовать обычаю. Археолог из IAA Мэрион Зиндель, которая анализировала кольцо, заявила:

"То, что два маленьких кольца и остальные драгоценности были обнаружены под полом здания, повышает вероятность того, что они были захоронены там намеренно. Кольцо могло быть захоронено в рамках ритуала совершеннолетия, который был известным обычаем эллинистического периода. Помолвленные женщины закапывали драгоценности и другие детские предметы в фундамент дома как символ перехода от детства к взрослой жизни".

Интересно, что драгоценный камень кольца также соответствует тенденциям того времени.

"Ювелирные изделия, сочетающие золото с яркими драгоценными камнями, такими как гранат, были хорошо известны в этот период, когда на моду влияли такие восточные страны, как Индия и Персия. Эти модные влияния стали возможны благодаря завоеваниям Александра Македонского и последовавшим за этим торговым каналам, открывающимся с этими регионами", - заявили исследователи.

Отмечается, что это далеко не единственная эллинистическая находка в Израиле, связанная с Александром Македонским. В 2023 году археологи объявили, что нашли придорожное захоронение греческой куртизанки, которая была похоронена с богато украшенным бронзовым зеркалом. Исследователи полагают, что эта женщина сопровождала армии македонского царя, когда она умерла 2300 лет назад.

Новости археологии

Странный артефакт, найденный тринадцатилетним подростком во время похода в Хайфу на севере Израиля, оказался редким древнеримским кольцом с изображением богини Минервы. Бронзовое кольцо датируется II или III веком н. э., когда израильский регион был частью провинции Сирия Палестина под властью Римской империи.

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