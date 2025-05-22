Президент подчеркнул, что без давления мира позицию РФ не изменить.

Украина готова делать максимально быстрые шаги для прекращения огня на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

"Наш украинский интерес - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации. Миру очевидно, что именно Россия виновата [в том], что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам - реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности. Мы со своей стороны все прорабатываем. Нужна зеркальная готовность России. Сейчас ее нет, и без давления мира этого не изменить", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина обеспечивает свою часть давления, в частности, своей обороной и активными действиями.

Видео дня

Президент сообщил, что провел длительное совещание с военными относительно ситуации на фронте, а также относительно дальнейших действий.

"Главком Сырский, руководитель Генштаба Гнатов, все разведки, Министерство обороны. О ситуации на нашем фронте, наши перспективы, нашу активность, которую мы готовим. Также мы обсудили военную основу дипломатии - следующей технической встречи. Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Конец надеждам на прекращение огня

Как писал УНИАН, телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 19 мая приостановил давление на Россию, которое осуществлялось с целью немедленного прекращения огня, и вместо этого открыл путь для продолжения боевых действий, пока продолжаются бесплодные переговоры о мире. Такую оценку ситуации дает The Washington Post. Нежелание Трампа подтолкнуть Россию к перемирию указывает на то, что он может отойти от участия в переговорах, о чем его команда сигнализирует уже в течение нескольких недель.

Сегодня, 22 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что поручил создать вдоль границы Украины и РФ буферную зону безопасности. Как известно, Путин под этим предлогом хочет захватить Сумскую и Харьковскую области, расположенные вдоль границы с РФ.

Еще в марте Зеленский в Париже во время встречи лидеров стран заявил, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Он подчеркнул, что РФ хочет войны, поэтому нельзя ослаблять санкционное давление, а надо его усиливать.

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