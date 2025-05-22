По словам Пилунского, военных можно легко отличить от гражданских.

Сейчас украинские военные испытывают космическую усталость. Некоторые бойцы бессменно находятся на фронте уже долгое время. Об этом рассказал кинооператор, лауреат Шевченковской премии, командир подразделения аэроразведки ВСУ Ярослав Пилунский в интервью "Новинарне".

"Где-то какое-то новое пополнение происходит, где-то ротации проходят. Под Покровском, например, сейчас свежие силы на новой технике воюют. Но я вижу и тех, кто бессменно находится на фронте уже долгое время. Вижу пехотинцев, которых оттянули за несколько километров от фронта, в тыл, но их не могут поселить в каких-то комфортных условиях, и они сидят по блиндажам - это у них "отдых" такой...", - поделился он в разговоре с журналистами.

Пилунский отметил, что может легко отличить, что человек военный, даже если он в гражданской одежде. Он подчеркнул, что военных выдают усталость в глазах и уставшая походка.

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"Когда лежал на восстановлении в больнице в Кривом Роге, у меня был сосед по палате. На вид - полный "ботан". Ему уже 40 лет, но такое впечатление, что он до сих пор живет с мамой, такой себе маменькин сынок, говорит ласковым голосом...", - добавил Пилунский.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ вспомнил, что его бывший сосед по палате оказался опытным бойцом, который является штурмовиком. По его словам, он попадал в такие штурмы, из которых возвращалось только двое, и он - один из них. Более того, ему даже удавалось вытаскивать раненых.

"И на таких пацанах, которые выглядят "ботаниками", которые прошли самое страшное, но не сломались, держится армия. Потому что есть у них какой-то запас прочности - внутри, в характере. Я постоянно с такими пересекаюсь. Смотришь на него и удивляешься: откуда это у него? Такое внутреннее ощущение собственной силы, такая харизма! И он знает, за что воюет", - заявил Пилунский.

Что военные думают о возможном перемирии с РФ

Ранее командир экипажа БПЛА Роман Синицын оценил возможность перемирия с россиянами. Он отметил, что хотел бы мира, но не верит в то, что Москва пойдет на это.

Кроме того, украинские солдаты рассказывали, как РФ "соблюдала" свое же "временное перемирие". По их словам, россияне продолжали атаковать украинские позиции.

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