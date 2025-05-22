Сейчас украинские военные испытывают космическую усталость. Некоторые бойцы бессменно находятся на фронте уже долгое время. Об этом рассказал кинооператор, лауреат Шевченковской премии, командир подразделения аэроразведки ВСУ Ярослав Пилунский в интервью "Новинарне".
"Где-то какое-то новое пополнение происходит, где-то ротации проходят. Под Покровском, например, сейчас свежие силы на новой технике воюют. Но я вижу и тех, кто бессменно находится на фронте уже долгое время. Вижу пехотинцев, которых оттянули за несколько километров от фронта, в тыл, но их не могут поселить в каких-то комфортных условиях, и они сидят по блиндажам - это у них "отдых" такой...", - поделился он в разговоре с журналистами.
Пилунский отметил, что может легко отличить, что человек военный, даже если он в гражданской одежде. Он подчеркнул, что военных выдают усталость в глазах и уставшая походка.
"Когда лежал на восстановлении в больнице в Кривом Роге, у меня был сосед по палате. На вид - полный "ботан". Ему уже 40 лет, но такое впечатление, что он до сих пор живет с мамой, такой себе маменькин сынок, говорит ласковым голосом...", - добавил Пилунский.
Командир подразделения аэроразведки ВСУ вспомнил, что его бывший сосед по палате оказался опытным бойцом, который является штурмовиком. По его словам, он попадал в такие штурмы, из которых возвращалось только двое, и он - один из них. Более того, ему даже удавалось вытаскивать раненых.
"И на таких пацанах, которые выглядят "ботаниками", которые прошли самое страшное, но не сломались, держится армия. Потому что есть у них какой-то запас прочности - внутри, в характере. Я постоянно с такими пересекаюсь. Смотришь на него и удивляешься: откуда это у него? Такое внутреннее ощущение собственной силы, такая харизма! И он знает, за что воюет", - заявил Пилунский.
Что военные думают о возможном перемирии с РФ
Ранее командир экипажа БПЛА Роман Синицын оценил возможность перемирия с россиянами. Он отметил, что хотел бы мира, но не верит в то, что Москва пойдет на это.
Кроме того, украинские солдаты рассказывали, как РФ "соблюдала" свое же "временное перемирие". По их словам, россияне продолжали атаковать украинские позиции.