Она имеет самую старую политику военного нейтралитета в мире.

Швейцария готова принять у себя дальнейшие встречи по мирному урегулированию войны России против Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он провел разговор с советником по вопросам национальной безопасности Швейцарии Габриэлем Люхингером, который стал продолжением недавних договоренностей лидеров обеих стран:

"Рассказал о встрече в Стамбуле, переговорах о завершении войны. Обсуждали также будущее диалога о справедливом мире. Швейцария подтвердила свою готовность также принять будущие встречи по мирному урегулированию".

Мирный саммит в Швейцарии

Напомним, 15-16 июня 2024 года в Бюргенштоке прошел инициированный Украиной и поддержанный Швейцарией мирный саммит. Он стал первой глобальной попыткой сплотить международную коалицию вокруг общего видения справедливого мира.

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Встреча стала логическим продолжением "формулы мира" Владимира Зеленского - десяти пунктов, которые охватывают вопросы ядерной безопасности, восстановления территориальной целостности, возвращения пленных и депортированных детей, гарантии безопасности, продовольственную безопасность, восстановление правосудия и экологическую стабильность.

Саммит был призван объединить страны Запада и Глобального Юга, показать, что международное сообщество поддерживает мир, основанный на принципах международного права, а не на ультиматумах агрессора.

Итоговую декларацию, в которой говорилось об уважении к территориальной целостности Украины подписали 80 стран и четыре организации. Однако представители Ватикана, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии, Армении, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов отказались оставить свои подписи.

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