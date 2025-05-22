У оккупантов, как всегда, отчитываются о сбитии всех БПЛА.

Российскую Федерацию уже длительное время атакуют дроны-камикадзе, из-за налета беспилотников ограничивают работу российских аэропортов.

Днем Министерство обороны оккупантов отчиталось, что с 20:00 20 мая до 8:00 22-го противовоздушная оборона сбила 482 беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской, Орловской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Калужской, Тульской, Московской и Владимирской областей. Еще три сбили над оккупированным Крымом и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение всего дня сообщал о сбивании дронов, согласно его сообщениям - с полуночи 22 мая на подлете к российской столице попали в 46 беспилотников. Тем временем в сети сообщают, что под ударом оказался Рязанский нефтеперерабатывающий завод, там якобы возник пожар. Местные власти призвали россиян не распространять информацию об "объектах атаки".

Видео дня

По данным Telegram-канала Astra, этой ночью в Тулу "прилетело" в один из действующих цехов НПО "Сплав", который принадлежит "Ростеху" - производителю реактивных систем залпового огня, авиационных ракет, тяжелых огнеметных систем и боеприпасов к ним. За несколько дней до того кремлевский правитель Путин наградил четырех работников предприятия премией имени Маршала Жукова.

Уже днем проект ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Москве на Большом каменном мосту и вокруг Кремля выставили усиленные посты с военной техникой. В округе из-за работы средств радиоэлектронной борьбы пропала связь.

Дроновые налеты на Россию

В последние месяцы территория России все чаще подвергается масштабным ударам беспилотников. Российские города регулярно сообщают об атаках дронов.

Самые интенсивные удары приходятся на нефтебазы, военные объекты, аэродромы и предприятия оборонной промышленности.

Российская ПВО и РЭБ часто оказываются неспособными перехватить все дроны. Пропагандистские СМИ пытаются уменьшить масштабы атак, однако количество видео и свидетельств о взрывах и пожарах подтверждает реальность массированных ударов.

По словам экспертов, такие атаки направлены на ослабление тыловой логистики РФ, уменьшение объемов горючего для ее армии, смещение войны вглубь России, повышение давления на Кремль со стороны элит и общества, а также потребность тратить ресурсы на внутреннюю оборону.

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