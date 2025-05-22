По словам французского лидера, цель Китая и Франции по войне РФ против Украины совпадает.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который планирует посетить Юго-Восточную Азию с официальным визитом, провел разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Стороны говорили, в частности, о войне РФ против Украины.

"Что касается войны, которую ведет Россия в Украине, мы имеем общую цель: длительный и прочный мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня", – написал Макрон в соцсети Х.

Он отметил, что важно также достичь прогресса на пути к политическому решению, которое обеспечит мир и безопасность на Ближнем Востоке.

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"Мы будем работать с Китаем над подготовкой Конференции по решению проблемы двух государств (речь идет об Израиле и Палестине, – УНИАН), запланированной на июнь в Нью-Йорке, где Франция вместе с Саудовской Аравией являются сопредседателями", – добавил он.

Война в Украине: позиция Китая

Официально Китай не стал на сторону ни одной из сторон российско-украинской войны. Власти страны неоднократно выпускали заявления о необходимости достижения мира, однако не осуждали действия РФ. Войну же там называют "украинским кризисом".

Лидер КНР совершал визиты в РФ, в частности – на парад 9 мая. В то же время китайские компании поставляют России компоненты двойного назначения, которые затем используются в войне против Украины.

На недавний разговор президента США Дональда Трампа с российским правителем Путиным в Китае отреагировали так:

"Что касается вопроса украинского кризиса, Китай поддерживает все усилия, способствующие миру, поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также поддерживает политическое решение кризиса. Мы надеемся, что стороны смогут достичь справедливого, долгосрочного, обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога и переговоров", – сказала представительница китайского МИД.

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