Порошенко поздравил украинцев с формированием проевропейского правительства
22:38, 02 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с формированием проевропейского правительства.
Порошенко поздравил украинцев с формированием проевропейского правительства / УНИАН
Об этом Порошенко написал в Twitter.
”Поздравляю украинцев с формированием проевропейского правительства”, - отметил глава государства.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Верховная Рада утвердила состав Кабинета министров.
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За соответствующее постановление проголосовали 288 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Против проголосовал 1 депутат, воздержались - 30, не голосовали 20.
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