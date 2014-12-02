Порошенко поздравил украинцев с формированием проевропейского правительства

22:38, 02 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с формированием проевропейского правительства.

УНИАН


Об этом Порошенко написал в Twitter.

”Поздравляю украинцев с формированием проевропейского правительства”, - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Верховная Рада утвердила состав Кабинета министров.

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За соответствующее постановление проголосовали 288 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Против проголосовал 1 депутат, воздержались - 30, не голосовали 20.

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