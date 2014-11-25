Эксперты предупреждают о возможности создания "Бессарабской народной республики" на юге Одесчины

С начала 2014 года в Украине, Молдове и России регулярно циркулирует разобщенная информация относительно возможности создания на базе части Одесской области так называемой "Бессарабской Народной Республики" (в некоторых вариантах Республики "Буджак") - незаконной сепаратистской организации, которая попытается взять под свой контроль власть на юге Одесской области в интересах Российской Федерации.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

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"Обсуждается вариант, когда сфера влияния "БНР" распространится и на территорию Молдовы, что создаст очаг дестабилизации сразу в двух государствах, которые на сегодняшний день находятся в зоне активного интереса Кремля", - говорится в документе.

Эксперты выделяют несколько территориальных вариантов "БНР". Самый негативный для Украины – это районы к югу от Одессы, включая Белгород-Днестровский, Саратский, Тарутинский, Арцизский, Татарбунарский, Болградский, Килийский, Измаильский, Ренийский районы.

При таком сценарии захвата, в Молдове чуть ранее будет дестабилизирована ситуация в Гагаузии, Бессарабском и Тараклийском районах, а также параллельно в Приднестровье.

"Изначально основной упор может делаться на создание независимой Гагаузии, которая может претендовать на территории Молдовы и Украины. Гагаузия сегодня является основным центром активности Кремля в регионе", - говорится в отчете.

По оценкам аналитиков, ключевыми событиями, которые могут повлиять на данный процесс станут: выборы в парламент Молдовы, попытка дестабилизации в период выборов и в период создания новой властной команды, а также выборы башкана Гагаузии, которые намечены на весну 2015 года.

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В случае дестабилизации ситуации в регионе и создании "БНР" Россия получит новую горячую точку в Украине и Молдове, что снимет все вопросы относительно будущей евроинтеграции государств до решения конфликта и повод для размораживания конфликта в Приднестровье и начала широкомасштабной дестабилизации ситуации, включая весь юго-запад Украины. Также это отрежет Украину от портов Дуная и возникнет возможность использования мощностей региона в своих целях, создание на территории "БНР" плацдарма для наступления в сторону Одессы, включая создание баз по тренировке боевиков - возможности для открытия второго фронта против Украины, что дает большие возможности для захвата юга страны одновременно с двух направлений.