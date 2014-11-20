Силы АТО отразили атаку под Миусом, боевики понесли потери и не успевают пополнять ряды

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На Дебальцевском направлении террористы атаковали украинское подразделение вблизи села Миус. Нападение успешно отражено, враг отступил», - отметил он.

Также, по его словам, возле села Чернухино позиции сил АТО террористы обстреляли из артиллерии.

Читайте такжеСиловики уничтожили укрепления боевиков в аэропорту Донецка«В общей сложности на этом направлении активность боевиков существенно снизилась по сравнению с последними днями. За последний период враг понес значительные потери и не успевает пополнять ряды бандформирований», - подчеркнул пресс-секретарь СНБО.