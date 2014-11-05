Боевики из "Градов" обстреляли Чернухино во время визита членов ЛугОГА

Как говорится на сайте губернатора, в прифронтовой поселок Чернухино с рабочей поездкой приехали работники различных департаментов облгосадминистрации, а также представители КП "Фармация", предприятий "Укртелеком", «Укрпочты», государственных и частных банков.

"Цель поездки - восстановление жизнедеятельности поселка и нормального функционирования всех представительств и служб. Параллельно работники "Укрпочты" с охраной привезли в Чернухино пенсии - за предыдущие месяцы и ноябрь", - отметил Москаль.

Он добавил, что боевики террористической организации "Луганская народная республика", находящихся в трех километрах в соседнем селе Фащевка, обстреляли из "Градов" окрестности Чернухино, где расположен опорный пункт украинских военных. Пострадавших нет.

По данным губернатора, после двухмесячного отсутствия электроэнергии (ЛЭП были повреждены боевыми действиями) сюда недавно подали свет, восстановили центральное водоснабжение, в дома подали тепло, людям начали погашать задолженность по пенсиям.

Читайте такжеБоевики снова обстреливают Крымское на Луганщине (фото)Однако ряд структур, среди которых аптечные киоски, филиалы банков, служба "скорой помощи" все еще не работали.

Как выяснилось, самая большая проблема в поселке - взятие на баланс восстановленных линий электро- и газоснабжения, которые до сих пор периодически повреждаются из-за обстрелов, а восстанавливать их приходится силами поселкового совета.

"В ближайшие дни этот вопрос будет решен, электро- и газовые сети будут закреплены за соответствующими районными структурами. Восстановить проводную телефонную связь в Чернухино пока невозможно, поскольку телефонный кабель оборван на нейтральной территории, а подступы к нему заминированы. Но в поселке беспрепятственно действует мобильная телефонная связь и есть интернет", - отметил Москаль.

Напомним, в зоне АТО отмечается резкая активизация войск РФ и боевиков, связанная с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс с так называемыми «гуманитарными» конвоями из РФ. Самая сложная ситуация сохраняется в районе Дебальцево и Донецка.