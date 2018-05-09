Новым символом геополитического вяличия России стал Русский Лимузинъ Путина - краеугольный алмазъ в короне империи, не имеющий аналоговъ в мировомъ автомобилестроении, и не просто в мировомъ, а в такомъ, которого другим странамъ не достичь никогда.

Неимение мировых аналогов всегда приводило русского человека в сильную эротическую дрожь, и не только потому, что встречалось крайне редко (и потом все равно выяснялось, что уникальное поделие скоммунизжено на Западе и выдано за свое с помощью творческого переосмысления путем переименования, допустим, в «Ну, погоди» или электрический калькулятор «Калькулятор электрический»; в то же время, слухи о том, что сюжет «Чебурашки» был позаимствован из популярного комикса «Болотная тварь», являются ошибочными), а вообще. Однако после того, как Россия снова возглавила список супердержав, простым неимением зарубежных аналогов в ней стало никого уже не удивить - народ остро нуждался в творениях, намного опередивших свое время, таких, например, как балалайка, конкурентов которой в мире, как известно, не создадут уже никогда.

Так в РФ появился Лимузинъ Путина - уникальная разработка русскихъ ученыхъ.

Стремительное развитие посконного проекта «Кортеж», отголоски которого иногда попадали в прессу в виде объявлений о банкротстве очередного участника, замораживании вследствие недостатка финансирования и противоречивых эскизов иномарок, сделанных неизвестным художником-кубистом, увенчалось растратой 12 миллиардов рублей, направленных, главным образом, на закупку деталей у 130 предприятий по всему миру, среди которых было по меньшей мере четыре российских. «Главная черта - российский характер, - заслуженно пишет про Русский Лимузинъ ТАСС. - Согласно задумке авторов проекта, автомобили должны были быть... собраны из комплектующих, бòльшая часть которых произведена в России. Красноярские диски, нижнекамские шины, аэродинамические щитки из Ярославля, топливный бак из Нижнего Новгорода - все это было разработано специально для автомобиля».

Так в РФ появился Лимузинъ Путина - уникальная разработка русскихъ ученыхъ

Как видим, самые сложные узлы и агрегаты, в том числе такой не имеющий аналогов конгломерат, как нижнекамские шины, не говоря уже про аэродинамические щитки из Ярославля, были созданы российскими специалистами, остальная мелочевка уже не в счет, и вот результат - Русский Лимузинъ не только проехал сто метров, не потеряв ни одного красноярского диска, но и остановился, выпустив наружу Путина, которого, по слухам, водителю пришлось толкать ногой в спину, потому что внутри было немножко тесно, и голова в потолок упиралась, однако при гигантском росте российского президента это и неудивительно.

Лимузинъ так понравился Владимиру Владимировичу, что обратно он пошел уже пешком, чтобы ничего не доломать, - было бы жалко. «Это серьезная аппаратура мирового уровня, и не просто мирового – а та, которую другим странам и не достичь», - объясняет русский автомобильный экспертъ Субботин. Вот те слова, которых так ждали русские люди. Шутка ли, топливный бак из Нижнего Новгорода!

Лимузинъ так понравился Владимиру Владимировичу, что обратно он пошел уже пешком, чтобы ничего не доломать, - было бы жалко

И это еще далеко не все. По словам эксперта Субботина, Лимузинъ оборудован бронекапсулой, выдерживающей стрельбу из всего вплоть до миномета, а при химической атаке он может задраить окна, погрузиться под воду и найти амфору.

Лимузину не страшны гомосексуалисты, если даже Путин будет сидеть в нем голый и намазанный мылом, а в случае нападения нацистов Лимузинъ выпускает перед собой женщин и детей и медленно едет сзади, делая вид, что его тут нет. В условиях ядерной атаки Лимузинъ ложится ногами к взрыву и прячет Путина под себя. В Лимузинъ, кроме Путина, также можно засунуть Медведева, но кому он там нужен, чай, не мальчик Никита. У Владимира Путина самый длинный и толстый Лимузинъ в мире, и все иностранные президенты ему теперь завидуют, особенно Трамп, который при виде этого вяликого автомобиля так расстроился, что даже поздравление с инаугурацией передал через третьи руки . И, наконец, если у Лимузина Путина заклинит двери, то его уже никто и никогда оттуда не выцарапает. Особенно если еще и заварить снаружи для верности.

Василий РЫБНИКОВ