Трамп поздравил Путина с инаугурацией - Белый дом

Сандерс не уточнила, были ли поздравления Трампа высказаны в форме личной беседы с российским президентом.

Президент США Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина с инаугурацией на четвертый президентский срок.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Президент приветствует его и надеется, что наступят времена, когда будем иметь хорошие отношения с Россией. Вместе с тем, США верят, что каждый имеет право быть услышанным и проводить мирные собрания", - сказала Сандерс.

При этом Сандерс не уточнила, были ли поздравления Трампа высказаны в форме личной беседы с российским президентом.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Путин в четвертый раз занял пост президента РФ.

5 мая в десятках российских городов прошли массовые протесты под лозунгом «Он нам не царь». Было задержано более 1500 человек, больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.