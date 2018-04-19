В 2012 году Порошенко настоял, чтобы военные корабли строили на "Ленинской кузнице" - бывший командующий ВМС
Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин утверждает, что в 2012 году в то время министр экономического развития Петр Порошенко настоял, чтобы военные корабли строили на заводе "Ленинская кузница" в Киеве.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильин заявил во время допроса на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.
Говоря о событиях, которые предшествовали аннексии Россией Крыма, Ильин сообщил, что с 2010 года финансирование Вооруженных сил существенно улучшилось, по его словам, на 80%.
В 2011 году была начата реализация программы кораблестроения для Военно-морских сил. Был заложен корвет "Владимир Великий". В 2012 году была утверждена концепция строительства кораблей и началось строительство катеров типа "Гюрза-М" на заводе "Ленинская кузница". Ильин также отметил, что была проведена оценка всех кораблестроительных заводов Украины и было предложено изготавливать эти катера на Черноморском судостроительном заводе.
«Но был маленький нюанс. Министром экономического развития этот заказ был заблокирован. Установили причину - было требование разместить заказ на "Ленинской кузнице"», - сообщил он.
Справка УНИАН. С 23 марта по 3 декабря 2012 года Порошенко занимал должность министра экономического развития и торговли в правительстве Януковиче.
Ильин с 2012 по 2014 год был командующим Военно-морскими силами Украины.