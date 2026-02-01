Запах чеснока может показаться достаточно неприятным вне контекста еды, но избавиться от него на самом деле проще, чем вы думаете.

Наверняка каждый, кто хоть раз готовил что-либо с чесноком, сталкивался с тем, что его запах остается на руках, и убрать его сложно даже с мылом.

Впрочем, есть простой и рабочий способ, что делать, чтобы руки не воняли после чеснока – и все необходимое уже есть у вас на кухне.

Почему запах чеснока не уходит с рук – что поможет его удалить

Все дело в химии: когда вы режете или давите чеснок, из него выделяется аллицин, соединение серы. Эти пахучие молекулы цепляются за кожу и плохо смываются водой с мылом.

Видео дня

Не знаете, что делать, если руки пахнут чесноком? Главный совет в таком случае – потрите руки о металлический кран под холодной водой в течение 20–30 секунд.

Как это работает

Металл, особенно нержавеющая сталь, содержит хром и железо, которые реагируют с соединениями серы из чеснока. Эти соединения притягиваются к поверхности металла, где либо остаются, либо изменяются, и запах становится слабее.

Холодная вода помогает молекулам чеснока оставаться на поверхности кожи, чтобы их было легче перенести на металл. Горячая вода, наоборот, может усилить запах, потому что ускоряет испарение этих веществ.

Таким образом, в отличие от духов или мыла, которые пытаются перебить запах, металл действует на сами молекулы, уменьшая их количество на коже.

Как правильно использовать этот способ

• Смочите руки холодной водой.

• Прижмите пальцы к крану или другому металлическому предмету (ложке, раковине из нержавейки).

• Потрите руки о металлическую поверхность 20–30 секунд.

• Снова ополосните руки холодной водой – и запах станет слабее или вовсе исчезнет.

Это особенно полезно, когда нужно быстро убрать резкий запах, не используя при этом агрессивную химию. Если же вас интересует, как убрать запах чеснока изо рта – у нас также был об этом материал.

Вас также могут заинтересовать новости: