У 54-летнего рэпера Snoop Dogg умерла внучка

Дочь звезды до сих пор не может поверить в эту утрату.

Известный американский рэпер и актер Снуп Догг (Snoop Dogg) потерял внучку.

О трагедии рассказала его дочь Кори Бродус в своем Instagram. Женщина отметила, что родила дочь на 25-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. У младенца диагностировали синдром HELLP - серьезное осложнение, которое характеризуется повышением уровня печеночных ферментов и низким уровнем тромбоцитов. Этот синдром может привести к серьезным осложнениям, в частности, разрыву печени, почечной недостаточности и отслоению плаценты.

Девочка вместе с мамой провела много времени в больнице после рождения. Но позже их все же выписали домой.

Но, к сожалению, через 20 дней внучка рэпера умерла.

"Я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди", - написала мама покойной девочки и опубликовала фото с ней.

К слову, известно, что дочь рэпера с детства болеет волчанкой, а два года назад перенесла инсульт. Однако женщина мечтала стать мамой и решилась на беременность, несмотря на предупреждения врачей. Для нее это был первый ребенок.

