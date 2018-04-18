СБУ обнародовала материалы по делу Януковича (документы)

В тексте одного из документов говорится о создании при президенте РФ межведомственной группы, одной из неофициальных целей которой было "опосредованное давление на руководство Украины в вопросе вступления в Таможенный союз".

СБУ рассекретила данные по делу экс-президента Виктора Януковича – беглеца дважды предупреждали о существовании угрозы нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России.

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Часть материалов, которую посчитали допустимыми к огласке, ТСН предоставила сторона обвинения - Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры.

В частности глава СБУ отправлял президенту и главе АП Андрею Клюеву письма об угрозе нацбезопасности Украины со стороны России 15 января 2013 года и уже 17 февраля 2014 года соответственно.

В первом из них говорится о том, что СБУ имеет информацию о возможной агрессивной экспансии российского капитала во все сферы жизнедеятельности государства при активной поддержке руководства РФ с использованием спецслужб.

Также в тексте говорится о создании при президенте РФ межведомственной группы, одной из неофициальных целей которой называют создание позиций для "опосредованного давления на руководство Украины в вопросе вступления в Таможенный союз".

В письме в адрес Клюева,указывается, что под видом "проектов ва защиту русскоязычных" происходят попытки распространить сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости России вмешайся во внутренние дела Украины. Благоприятным для Москвы фактором в письме указано, что пророссийский политикум на Востоке и Юге Украины говорил о федерализации государства и ориентации на РФ.

Также в документе указывается, что российская сторона использует кризисную ситуацию в Украине для того, чтобы превратить пророссийские силы в государстве в проводника интересов РФ.

Напомним, о наличии документов, свидетельствующих об осведомленности Януковича относительно угрозы нацбезопасности Украины во время допроса нардепа Михаила Добкина 18 апреля заявил прокурор Руслан Кравченко.

Сам Добкин в суде рассказал о последнем визите Януковича в Харьков и о том, что он собирался устроить "турне" по регионам Украины после расстрелов активистов на Майдане.