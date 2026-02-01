Эти китайские знаки Зодиака вот-вот окажутся на гребне волны: кто они

В списке есть Лошадь и Змея.

Составлен гороскоп на 1 февраля 2026 года по восточному календарю. Шесть знаков китайского Зодиака ощутят мощное притяжение удачи и возможностей для процветания. Воскресенье посвящено Огненной Лошади – энергии, которая не ждет готовности, а подталкивает к действию, пишет YourTango.

Лошадь

Для Лошади 1 февраля особенно важен активный шаг. Нельзя продолжать ожидать, и на самом деле это даже нежелательно. Всё, к чему вы долго шли, начинает воплощаться, пусть и постепенно. Как только вы решаетесь действовать, события начинают откликаться, создавая магию момента. Процветание в этот день приходит через движение. Оставаться на месте значит терять энергию. Даже небольшой, но первый шаг возвращает контроль над вашим изобилием и возможностями, позволяя почувствовать его полноту.

Змея

Вы устали энергично форсировать события, которые упорно не хотят развиваться в вашу пользу. Энергия воскресенья помогает увидеть, куда стоит направить усилия, а что лучше отпустить. Осознание того, куда направлять энергию, экономит ваше время и ресурсы. Удача приходит к Змее через сдержанность, спокойную уверенность и отказ от навязчивого стремления к результату. Когда перестаете гнаться за исходом, всё начинает складываться естественным образом, и удача проявляется сама собой.

Собака

Утро 1 февраля приносит чувство внутренней уверенности, которого давно не хватало, и это меняет весь ход событий. Вместо сомнений в собственных решениях вы уверенно отстаиваете их, и это отражается на реакции окружающих и развитии важных ситуаций. Успех для Собаки в этот день – не масштабная победа, а внутреннее ощущение силы и устойчивости. Доверие к себе делает процветание более доступным, а возможности – реальными. Сейчас они полностью ваши.

Кролик

Воскресенье приносит эмоциональные сдвиги, которые проходят легче, чем ожидалось. Вы позволяете себе впервые ощутить надежду и не отталкиваете её сразу же. Эта открытость притягивает удачу естественным образом. Общение становится проще, планы выглядят осуществимыми, а изобилие проявляется как лёгкость и непринужденность. Вы не пытаетесь контролировать всё, а позволяете жизни встретить вас, и она отвечает взаимностью.

Бык

Для Быка дни посвящения обычно вызывают чувство дискомфорта, но 1 февраля ситуация другая. Вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попробовать что-то новое, не боясь потерять стабильность. Эта уверенность заслужена и подкреплена вашим опытом. Процветание приходит через понимание того, что вы уже создали больше, чем сами себе представляете. Воскресенье наглядно напоминает вам о ваших достижениях и открывает возможности использовать их для дальнейшего роста.

Свинья

В этот день Свинья осознаёт, что наслаждение жизнью не мешает успеху. Вы позволяете себе получать удовольствие, и вместо чувства вины это приносит энергию и мотивацию. Радость подпитывает уверенность и оптимизм. Удача приходит к тем, кто принимает своё счастье и использует его, не откладывая. Когда вы довольны и удовлетворены, лучшие возможности проявляются быстрее и легче, поддерживая рост и процветание.

