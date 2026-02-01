Могилевская насмешила сеть видео с младшей дочерью

Исполнительница объяснила свой конфуз.

Известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о конфузе в сети.

На днях она опубликовала видео в Instagram с приемной младшей дочерью Софией. В ролике она случайно пыталась надеть девочке на ноги перчатки вместо носков.

"Друзья, смотрю ваши комментарии под видео, которое набрало несколько миллионов просмотров про Сонечку, где я перепутала перчатки с носками. Но у меня была истерика", - отметила Наталья.

Далее артистка подчеркнула, что больше всего ее насмешила ситуация, когда она не заметила, как сама надела разную обувь на ноги.

"Вижу комментарии, пишут, что "разные лапти". Думаю, какие разные лапти, она же там без лаптей. Пошла посмотрела. А я же снимаю видео о ребенке, а сама стою в двух разных тапках! Как это могло произойти – я не помню", - посмеялась над ситуацией Могилевская.

Напомним, ранее стало известно, что Наталья Могилевская осуществила мечту приемной дочери, но с "жестким" условием. Певица откровенно призналась, как отнеслась к желанию старшей Мишель покрасить волосы.

