Иногда самый простой предмет на кухне может решить очередную бытовую проблему всего за пару минут.

Когда ножницы начинают хуже резать бумагу или ткань, многие задумываются, можно ли заточить ножницы в домашних условиях, и находят множество способов. Один из самых известных – заточка с помощью обычной алюминиевой фольги.

В этой статье разберемся, почему это работает и как это правильно сделать.

Как проще всего заточить ножницы – самый простой способ

Со временем на лезвиях ножниц появляются мелкие неровности и загрязнения, которые мешают им резать. Именно из-за этих дефектов ножницы становятся тупыми.

Видео дня

Один популярный в интернете лайфхак, как заточить ножницы – взять кухонную алюминиевую фольгу, сложить ее в несколько слоев и несколько раз порезать ее ножницами по всей длине лезвий. Желательно, чтобы ножницы проходили через фольгу от основания до кончика.

При этом некоторые люди сомневаются, можно ли заточить ножницы фольгой – мол не затупятся ли они еще больше.

Но не стоит сразу сводить способ со счетов. На самом деле все научно: многократные резы выравнивают микроскопические зазубрины на лезвиях, удаляют липкий налет и слегка правят режущую кромку, восстанавливая остроту ножниц. Это чистая физика.

Впрочем, важно помнить, что фольга мягче стали, из которой сделаны ножницы. Она не может убрать большие повреждения, как это делает точильный камень. Разрезая фольгу, происходит легкая полировка, которая помогает:

• Убрать грязь и пыль, которые скапливаются между лезвиями.

• Убрать мелкие неровности.

• Сделать так, чтобы лезвия плотнее прилегали друг к другу.

Почему это работает, но не всегда?

Фольга – не материал для заточки, так как она мягче стали ножниц. Настоящая заточка – это когда снимают тонкий слой металла под углом, чего фольга не делает.

Но фольга помогает немного освежить лезвия: они начинают резать чище, так как убирается грязь и сор. Этот способ, как заточить ножницы – скорее профилактика, чем полноценное решение.

Чтобы воспользоваться способом, достаточно сделать следующее:

• Возьмите лист фольги около 20–30 см и сложите его гармошкой в 6–8 слоев.

• Держите ножницы так, чтобы лезвия полностью закрывались при каждом движении.

• Аккуратно нарежьте фольгу по всей длине лезвий 10–15 раз.

• Протрите ножницы, чтобы убрать остатки металла и фольги.

По завершении вы можете проверить, как ножницы режут бумагу или ткань – с большой вероятностью, процесс станет легче и комфортнее.

Вас также могут заинтересовать новости: