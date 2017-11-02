Предатели Украины после бегства в РФ распространяют фейки об оккупации Крыма – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что предатели Украины после бегства в Российскую Федерацию пытаются искажать информацию об оккупации Крыма.

Об этом говорится в комментарии Турчинова, переданном агентству УНИАН пресс-службой СНБО.

Секретарь СНБО прокомментировал утверждение экс-начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Юрия Ильина о событиях, произошедших в феврале 2014 года, в начале оккупации Россией украинского Крыма.

"Предатели Украины, скрывающиеся от уголовной ответственности в РФ, в угоду своим новым хозяевам рассказывают ложь и чушь, пытаясь объяснить или как-то оправдать свое предательство и дезертирство. Но для измены нет ни объяснений, ни прощения", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО заявил, что Ильин, которого начальником Генштаба назначил еще тогдашний президент Виктор Янукович, распространяет лживые показания и "вместе с последним несет ответственность за развал ВСУ".

"Утром 28 февраля 2014 генерал Ильин мной был освобожден от должности начальника ГШ за бездействие в условиях начавшейся в Крыму агрессии. Поэтому он никак не мог 28 февраля 2014 издать приказ о приведении армии и флота в степень боевой готовности «Полная» (в полную боевую готовность - УНИАН)", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решение о переводе Вооруженных сил Украины в степень боевой готовности «Полная» он "принял в этот день на заседании СНБО, 28 февраля 2014, что отражено в подписанном мною указе президента Украины".

Также Турчинов прокомментировал вопрос о проблемах флота во время оккупации Россией Крымского полуострова.

"И.о. министра обороны Игорь Тенюх и новый начальник ГШ Михаил Куцин получили мой приказ о выводе флота с Донузлава, но предатель адмирал (Денис) Березовский, который в то время командовал флотом и перешел на сторону врага, заблокировал исполнение этого решения, создав условия российским военным для того, чтобы они смогли взорвать корабль, заблокировав выход из бухты", - подчеркнул Турчинов.

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"Это не первая попытка предателей и преступников, скрывающихся в РФ, искажать события, происходившие в Украине, и обливать грязью тех, кто противостоял и противостоит российским хозяевам этих предателей", - добавил он.

Как известно, 1 ноября один из адвокатов Януковича Максим Герасько написал в Facebook, что во время поездки в Россию встретился со своим подзащитным и провел еще несколько встреч с возможными свидетелями по делу.

По словам Герасько, 6 октября он провел опрос свидетеля стороны защиты - экс-начальника Генерального штаба Ильина.

25 октября Оболонский райсуд Киева решил сменить Герасько на другого адвоката по делу о госизмене экс-президента.

В размещенной адвокатом копии объяснений Ильин заявляет, что 28 февраля в тот момент и.о. президента Украины Турчинов "незаконно" уволил его. По словам Ильина, в феврале 2014 новая власть Украины не собиралась "стабилизировать ситуацию (в Крыму) мирным путем, а рассчитывала только на силовой сценарий развития событий".

Ильин утверждает, что Турчинов намеренно отправил его в Крым "с целью отстранения от руководства Вооруженными силами Украины, а не с целью стабилизации ситуации в регионе".

Экс-начальник Генштаба заявляет, что 27 февраля 2014 после получения информации о захвате неизвестными административных и государственных учреждений в Симферополе он "отдал устное распоряжение на приведение Вооруженных сил Украины в боевую готовность "Полная". Также он сказал, что доложил об этом Владимиру Замане, который тогда был уполномоченным Верховной Рады Украины по контролю деятельности Министерства обороны Украины.

Ильин утверждает, что в тот же день Замана по согласованию с Турчиновым решил снизить степень готовности войск с «Полной» до «Постоянной». Кроме того, экс-начальник Генштаба утверждает, что Тенюх после назначения на должность и.о. министра обороны не хотел с ним разговаривать и говорил, что Ильин "убежал" в Крым.

Как утверждает экс-начальник Генштаба, Турчинов виновен во всем, что происходило в феврале-марте в Крыму. Ильин заявляет, что 28 февраля на тот момент контр-адмирал Военно-морских сил Украины Березовский доложил Тенюху о том, что боевые корабли ВМС Украины приведены в боевую готовность и готовы к выходу в море, но и.о. министра обороны отказался принять решение о выводе кораблей из Крыма.