Сумская поделилась кадром 28-летней давности: как выглядела актриса

Подписчики уже написали комплименты звезде.

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно неожиданно заговорила о болезненном разрыве с близкими, показала кадры 28-летней давности.

В своем Instagram звезда кино и сериалов опубликовала архивный фрагмент программы "Империя кино", которая много лет назад выходила на телевидении. Тогда Сумская была ведущей проекта, в котором рассказывала о лучших фильмах того времени. К слову, на кадрах молодой актрисе было 32 года.

"Спасибо за воспоминание! Это 1998 год", - подписала кадр Ольга Вячеславовна и добавила смайлик в виде сердечка.

Видео дня

Реакция сети

Многие подписчики засыпали комплиментами актрису в комментариях:

"Шикарная женщина"

"Ольга просто невероятная"

"Идеал красоты для меня, как в детстве, так и сейчас"

"Какая же Ольга Сумская красавица! Просто лучшая!"

"Ольга - одна из самых красивых актрис Украины".

Напомним, ранее актрису Ольгу Сумскую жестко раскритиковали в сети и "послали" к дочери в Москву. Знаменитость получила критику за пост о предложении дать свет в дома вместо освещения дорог.

Вас также могут заинтересовать новости: