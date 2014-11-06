ОБСЕ: ежедневно в Изюм за пенсиями приезжают 600-700 жителей оккупированных районов
18:14, 06 ноября 2014Политика
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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает, что каждый день 600-700 жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей посещают Изюм Харьковской области для получения пенсий.
Иллюстративное фото: очередь за пенсиями в Константиновке / Радио Свобода
Об этом говорится в ежедневном сообщении пресс-службы миссии со ссылкой на заместителя начальника управления социальной защиты населения в Изюмском районе.
Читайте такжеВ освобожденном селе на Луганщине погасили долги по пенсиям за полгодаОн сообщил наблюдателям ОБСЕ, что “600-700 человек из Донецкой и Луганской областей прибывают в Изюм каждый день для того, чтобы получить свою пенсию”.
Ранее сообщалось, что в Луганске боевики раздали "пенсии" гривнями старого образца из крымских хранилищ НБУ.
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