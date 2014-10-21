Боевики ЛНР раздали пенсии гривнями старого образца из крымских хранилищ НБУ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Партии пенсионеров Украины.

«В последнее время участились случаи, когда жители Луганска, которые приезжают в Станицу Луганскую для закупок продуктов в магазинах, пытаются расплатиться банкнотами старого образца номиналом 200 грн, которые давно вышли из обращения», - говорится в сообщении ППУ.

«Как рассказали местные жители, такие купюры луганчанам выдала «ЛНР» под видом пенсий и соцвыплат. Луганским пенсионерам как пенсии выдали подготовленные к списанию гривни, изъятые из крымских хранилищ НБУ», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, 20 октября руководство террористической организации «Луганская народная республика» заявило о начале выплат двум льготным категориям граждан - пенсии по потере кормильца и детям-инвалидам.

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Как говорится в сообщении ЛНР, первые выплаты были проведены 18 октября, на сегодня выплачено уже более 2,3 млн грн. В частности, отмечается в сообщении, пенсия по потери кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи составляет 900 грн, на двух и больше нетрудоспособных членов семьи - 1800 грн; социальная пенсия детям-инвалидам составляет 1200 грн.

Также сообщается, что в ближайшее время начнется выплата пенсий по возрасту. Предполагается, что ее размер составит 1800 грн. При этом выплаты будут проводиться поэтапно: после Луганска выплаты начнутся в Лутугином, Краснодоне, Алчевске, Брянке, Перевальске и др.

Также сказано, что после выплат пенсий по возрасту, в ЛНР начнутся и другие соцвыплаты: помощь одиноким матерям, малообеспеченным семьям, пенсии инвалидам и другие.

Кроме этого, руководство ЛНР приняло решение о возобновлении выплат работникам бюджетной сферы. Первые на очереди - сотрудники медицинских учреждений: на зарплату для 3,5 тыс. медиков выделено более 6 млн грн; после зарплаты получат учителя, говорится в сообщении так называемой «ЛНР».

Также террористическая «Луганская народная республика» заявила о введении с 20 октября социальных карт для незащищенных слоев населения.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики террористических организаций «Донецкая народная республика» и «Луганска народная республика» планируют провести инвентаризацию предприятий, которые не работают, с целью их присвоения.