Завтра СНБО рассмотрит отмену закона об особом статусе отдельных районов Донбасса (видеообращение)

Завтра Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос об отмене закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в своем обращении к соотечественникам заявил президент Украины Петр Порошенко.

В частности, он отметил, что Украина неуклонно придерживается духа и буквы Минского протокола, но на фоне грубого его попрания другими сторонами власть должна внести коррективы в свой план действий.

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«Завтра проведу заседание Совета национальной безопасности и обороны, где всесторонне проанализируем обстановку, внесем необходимые изменения в сценарии наших действий - исходя как из оптимистических, так и пессимистических прогнозов», - отметил Порошенко, добавив, что новую ситуацию, которая сложилась, он сегодня уже обсудил с министром обороны.

«Один из вопросов, который я вынесу на рассмотрение СНБО, - отмена закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В свое время данный закон исполнил чрезвычайно важную роль в остановке внешней интервенции, мобилизации поддержки миром Минских мирных договоренностей, искренности намерений Украины относительно деэскалации ситуации на Донбассе. Мы продемонстрировали жителям Донецкой и Луганской областей и внешнему миру искреннее стремление Киева к политическому урегулированию. Такую возможность боевики отбросили. Проведение псевдовыборов торпедировало закон и резко обострило ситуацию на Донбассе. Те широкие полномочия, которые предусматривал закон, мы готовы предоставлять лишь легитимно избранным органам местного самоуправления. А не бандитам, которые сами себя венчают на царство», - подчеркнул Порошенко.

При этом, по его словам, «децентрализация остается в нашем арсенале как ключевой элемент политического урегулирования на Донбассе. Мы готовы будем принять новый закон - при возвращении всех сторон к выполнению Минского протокола. В случае прекращения огня, создания буферной зоны, установления контроля над границей. И понятных шагов, которые означали бы задний ход боевиков в вопросе о так называемых выборах 2 ноября».

Президент отметил, что новый закон будет предусматривать четкие границы районов с особым порядком местного самоуправления в четком соответствии с Минскими договоренностями. «И бюджетную децентрализацию, которая снимет раздражающий вопрос, кто же кого кормит. Она позволит этим районам самим на основе собственных ресурсов отвечать за свое финансирование. Каждому – по труду», - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что международный фонд, который будет наполняться, в том числе и при участии заграничных партнеров, в полной мере обеспечит восстановление инфраструктуры Донбасса при условии возобновления там украинской власти, мира, покоя и безопасности.

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Также он отметил, что со временем предложит парламенту принять закон о создании там свободной экономической зоны со специальным режимом торговых отношений с Евросоюзом и Россией.

«Невзирая на провокации, дипломатический путь урегулирования для украинского руководства остается приоритетом. Но в то же время мы продолжим интенсивное укрепление нашей обороноспособности на случай, если события будут развиваться вопреки нашим желаниям. Этот вопрос тоже будет рассматриваться завтра на заседании СНБО», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

Официальный Киев, ЕС и США осудили проведение «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», и не намерены признавать их итоги.

Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября соответствуют Минским договоренностям.

Справка УНИАН. 16 октября президент подписал Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документом определяется временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Особый порядок на этих территориях вводится законом временно, на три года со дня вступления в силу.

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Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных данным документом.

Управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными громадами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.