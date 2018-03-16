Россия после выборов: время "Ч" для Украины

Прогнозы экспертов относительно российских выборов сводились в основном к тому, как удастся Кремлю реализовать формулу «70-70» и насколько оглушительной будет победа нынешнего президента.

Мартовская презентация Послания к Федеральному Собранию в выставочном зале «Манеж» превзошла по накалу ультимативности и наглядной убедительности знаменитую мюнхенскую речь Путина и развеяла всяческие иллюзорные ожидания хоть каких-то либеральных подвижек во внутренней и внешней политике. Весь «Манеж» с готовностью и воодушевлением поддался вкрадчивому обаянию президентского милитаризма – ВПК превыше всего, а за социальной ценой мы не постоим! Иными словами, если во внутренней политике и можно ожидать некий «косметический ремонт», то во внешней российское «государство-цивилизация» по-прежнему сориентировано на бескомпромиссное противостояние с враждебным Западом. Причем, тема «отпора внешним врагам» является для российской власти главным и, к сожалению, безальтернативным стимулом мобилизации общества. Ибо в социально-экономической сфере прорывных инновационных идей, объединяющих россиян, как-то не наблюдается.

Тон и смысл Послания в целом дают ответ на вопрос, какой будет политика Кремля на украинском направлении в период очередной каденции Путина. Можно предположить, что тактика РФ сведется к: а) традиционно категорическому отказу рассматривать в каком бы то ни было виде тему аннексированного Крыма; б) удержанию ситуации на Донбассе в законсервированном состоянии «ни войны, ни мира» и имитации миротворческих инициатив при отстаивании заведомо неприемлемых требований; в) подготовке и созданию условий для массированного гибридного удара в «час Ч» – в период президентской избирательной кампании в Украине (и последующей парламентской).

Тон и смысл Послания в целом дают ответ на вопрос, какой будет политика Кремля на украинском направлении в период очередной каденции Путина

Есть основания прогнозировать, что именно в конце 2018 - начале 2019 российская сторона развернет кампанию системных, целенаправленных и широкомасштабных мер по вмешательству в украинские выборы. В отличие от выборов в США или, скажем, во Франции, Кремль на украинском направлении обладает гораздо более богатым и эффективным арсеналом инструментов влияния. Очевидно, ключевыми направлениями «предвыборной» фазы российской экспансии будут:

• Расшатывание и дестабилизация внутриполитической ситуации путем перманентных информационных диверсий и провокаций в т.ч. через сеть «агентов влияния». Провоцирование сепаратистских настроений в регионах. Проведение массированных кибератак (что уже неоднократно случалось) на критические объекты инфраструктуры, – управленческую, энергетическую, банковскую, транспортную.

• Политическая, информационная, финансовая поддержка пророссийских политических сил, медиа, общественных организаций, религиозных структур, отдельных активистов. Содействие расширению их присутствия в информационном поле.

• Разворачивание в украинском медиа-пространстве, соцсетях информационной кампании по дискредитации украинской власти, проевропейского и евроатлантического курса страны, внутренних реформ. Имплантация в общественное сознание ценностей и смыслов «русского мира». Правда, тут у украинских властей возникает очень опасный соблазн всякую критику в свой адрес объявлять «происками Москвы» и использовать российский фактор для сведения политических счетов.

Конечно, это далеко не полный перечень предполагаемых действий страны-агрессора. И эти действия могут иметь критический эффект на фоне сложной социально-экономической ситуации, низкого уровня доверия к институтам власти, наличия мощной «пятой колонны» и уязвимости национального информационного пространства от влияния восточного соседа.

Во-первых, стоит взять на вооружение французскую законодательную инициативу о борьбе с дезинформацией в период избирательных кампаний

Вероятность такой угрозы весьма высока, ибо вряд ли Кремль будет посторонним наблюдателем в борьбе за власть в Украине. Поэтому принимать соответствующие меры нужно уже сейчас. Иными словами, нужен целевой план с участием спецслужб и силовых ведомств по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Во-первых, стоит взять на вооружение французскую законодательную инициативу о борьбе с дезинформацией в период избирательных кампаний. Речь идет о предоставлении права исполнительным органам (сугубо в предвыборный период) оперативно и радикально реагировать на фейковый контент в СМИ, отзывать лицензии у масс-медиа, находящихся под внешним контролем. То есть, нужен соответствующий антифейковый закон препятствующий инфицированию украинского информрынка, скажем, «пост-правдивыми» новостями от Ольгинской фабрики троллей или от других веб-бригад, действующих под сенью серьезных ведомств соседней страны.

Во-вторых, необходимо обеспечить на практике выполнение как решения СНБО о противодействии информационной агрессии РФ, так и закона о кибербезопасности Украины. Параллельно развернуть и укрепить недавно созданный Национальный центр реагирования на киберугрозы. Усилить систему защиты от кибератак обьектов государственной инфраструктуры в ключевых секторах. Естественно речь идет и об электронных коммуникациях ЦИКа.

В-третьих, обеспечить полномасштабное подключение к европейской системе центров ЕС И НАТО по борьбе с гибридными угрозами (страны Балтии, Польша, Финляндия, Бельгия, Голландия и др.), в т.ч. активизировать сотрудничество с новым агентством ЕС по кибербезопасности, присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности. Кстати, парламентская ассамблея НАТО в октябре прошлого года приняла решение о расширении помощи странам-партнерам (в т.ч. Украине) в сфере информационной безопасности.

И действовать нужно уже сейчас.

Михаил Пашков, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова